В Киеве на карантин закрыли четыре детсада и две школы, - Кличко

Две столичные школы переведены на дистанционное обучение в связи с заболеванием учителей коронавирусом. Также в Киеве временно закрыли четыре детсада.



Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга 4 сентября.



Мэр отметил, что в Киеве две школы переведены на дистанционное обучение в связи с заболеванием учителей коронавирусом. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.



"Временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в садик или школу", - подчеркнул Кличко.

