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Канье Уэст подарил другу украинский вездеход
Американский рэпер, музыкальный продюсер, дизайнер Канье Уэст подарил на день рождения своему коллеге по сцене украинский вездеход Sherp. Счастливчиком оказался рэп-исполнитель Таухид Эппс, более известный, как 2 Chainz. О неожиданном подарке он написал в своем Instagram.
"Проснулся от действительно крутого подарка - сезон Девы приближается", - подписал публикацию в соцсети 2 Chainz, которому 12 сентября исполнится 43 года.
Он добавил, что не ожидал такого презента. А обнаружил транспортное средство, когда проснулся утром и увидел его на подъездной дорожке к дому.
Примерная стоимость такого супервездехода – 120 тысяч долларов.
В автомобиле есть памятная табличка с надписью "For 2 Chainz" и цитатой из Библии: "Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои".
Канье Уэст является большим поклонником Sherp. Такие авто легко преодолевают и бездорожье и мелкие водоемы.
Известно, что у супруга Ким Кардашьян на его ранчо в Вайоминге есть несколько таких вездеходов, на которых он катается с друзьями.