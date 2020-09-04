Крупнейший бордель Европы обанкротился из-за COVID-19

Самый крупный бордель Европы Pascha в немецком городе Кельн объявил о банкротстве. Финансовый крах заведение потерпело из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, пишет Express.



Кельнский дом терпимости – это 11-этажное заведение, в котором ранее работали 120 работниц секс-индустрии и 60 человек персонала, включая охрану, массажистов, поваров, парикмахеров, электриков и уборщиков.



Сейчас в здании живут только две девушки, поскольку у них нет никакого жилья, а снимать квартиру им не за что.



"Я подал заявление о банкротстве в местный суд. Мы подошли к концу", - заявил управляющий Pascha Армин Лобшайд.



По его словам, на счетах борделя нет денег, поскольку все уже израсходовано за пять месяцев простоя. В Германии запрещена деятельность таких заведений, дабы избежать заражения коронавирусной инфекцией.



Лобшайд отметил, что не стал бы объявлять банкротство, если бы власти пообещали открытие борделя в ближайшем будущем.



Управляющий также подчеркнул, что запрет на работу подобных заведений только усугубит ситуацию. Секс-работницы все равно продолжают трудиться. Но делают это нелегально и в худших условиях, в отличие от тех, что были в Pascha.

