Изобретена надежная защита против коронавируса

Ученые Медицинского центра Beth Israel Deaconess доказали в предклинических испытаниях, что вакцина против SARS-CoV-2, изобретенная на основе аденовируса Ad26, вызывает устойчивый иммунный ответ и надежно защищает против тяжелых проявлений COVID-19, таких как пневмония и дыхательная недостаточность. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org



В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature, специалисты иммунизировали 52 макака-резуса с помощью однократной дозы модифицированного аденовируса (Ad26), который экспрессирует S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом клетки-хозяина. После этого животные были инфицированы SARS-CoV-2 через нос и трахею.



Результаты показали, что Ad26 индуцировала устойчивую нейтрализующую реакцию антител и обеспечивала полную или почти полную защиту в органах дыхания после заражения SARS-CoV-2.



В настоящее время вакцина уже проходит клинические испытания.



В 2018 году сообщалось, что международная группа исследователей провела масштабные клинические испытания новой вакцины на основе Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых людей. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата.

