Назван лучший на Украине город для бизнеса

В списке лучших для ведения бизнеса городов Украины первое место занял Ивано-Франковск. Соответствующий рейтинг был составлен Forbes Украина и размещен в печатной версии издания. Авторы рейтинга отмечают, что он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций. Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.