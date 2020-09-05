Пушилин отдал приказ 7 сентября открыть огонь по украинским позициям под Горловкой

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. Артиллерийский удар будет нанесён утром 7 сентября (понедельник). Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар. Об этом сообщается в его телеграме.



Пушилин пишет, что призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки).



"Страна" приводит полный текст заявления Пушилина.



"С момента моего заявления от 28 августа 2020 года мы предпринимали усиленные попытки убедить украинскую сторону устранить допущенные ею позиционные нарушения согласованных 22 июля 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.



На переговорной площадке в Минске и посредством координационного механизма согласно пункту "д" дополнительных мер мы неоднократно указывали на необходимость закопать траншеи, вырытые украинской стороной после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия. Кроме того, мы многократно предупреждали, что в сложившейся ситуации имеем полное право задействовать пункт "е" дополнительных мер и устранить указанные нарушения самостоятельно, но мы всеми силами хотели избежать этого.



Наши обоснованные требования украинская сторона проигнорировала. Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил.



В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населенного пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы).



Официальное уведомление об этом решении будет направлено нашими представителями в Контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей.



Обращаюсь к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время".

