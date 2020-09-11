Настя Каменских выпустила эпатажный клип "A huevo"

Украинская певица Настя Каменских презентовала клип на испаноязычный трек A huevo. Ролик, который уже успел нашуметь в сети, появился на официальном YouTube-канале звезды.



На кадрах Каменских появляется в нескольких эпатажных образах. Так, звезда снялась в кожаной куртке, "бюстгальтере" из железных дверных ручек со львами, держащими кольцо и брюках с леопардовым принтом.



Также она позировала в красном вечернем платье с крайне откровенным вырезом в зоне декольте и с пшеницей в руках.



На других кадрах Каменских появляется сидя за столом в рубашке цвета фуксии и бирюзовом пиджаке. Еще один образ звезды состоит из яркого салатово-белого пиджака с лампасами и двух длинных кос, частично собранных в "пучки-рожки".



Режиссером клипа выступил Леонид Колосовский. Трек вошел в первый испаноязычный альбом певицы Eclectica. В переводе с мексиканского сленга название песни переводится как "круто/офигенно".



Отмечается, что песни нового альбома появятся на всех диджитал-площадках 18 сентября.





