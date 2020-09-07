Кабмин принял срочное решение по зарплатам медикам

Правительство провело в понедельник, 7 сентября, внеплановое заседание, на котором утвердили механизм доплат к зарплатам медикам, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. "Надо было принять решение, которым наши врачи будут получать эти доплаты. Сегодня на заседании Кабинета министров такое решение было принято.

Сразу после публикации наши больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начать получать эти средства", - сказал Степанов.



На повышение зарплат медработникам выделят 5,9 миллиардов гривен.



Также было принято постановление об утверждении перечня специализированных организаций, через которые закупаются некоторые лекарства.



Ранее Степанов заявил, что зарплаты медработникам повысят с 1 января 2021 года.



"Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у ​​президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", - сказал Степанов.



