В Раде рассказали, как будут проходить местные выборы-2020

5 сентября на Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут в этом году по новым правилам. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Верховной Рады. Так, через месяц, будет определено, какой будет избирательная система - пропорциональная или мажоритарная - в зависимости от количества избирателей.

Депутатов сельских поселковых и городских советов будут избирать: если более 10 тыс. избирателей – по пропорциональной системе с условно открытыми списками (выдвижение исключительно политическими партиями); менее 10 тыс. – по мажоритарке (самовыдвижение или выдвижение политическими партиями).



Выборы сельских, поселковых и городских председателей будут проходить: при наличии более 75 тыс. избирателей – по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто не набрал более 50%); менее 75 тыс. – по мажоритарной системе относительного большинства (в один тур).







