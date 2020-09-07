Российский миллиардер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Российский миллиардер Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную – супермодель из Великобритании Наоми Кэмпбелл. Он утверждает, что она не возвращает долг.



Об этом говорится в материале TMZ.



Согласно иску, который подал 57-летний Доронин, он одолжил модели определенную сумму денег, которую Кэмпбелл отказывается возвращать. Кроме того, модель обвинили в том, что она отказывается возвращать собственность олигарха, которая стоит больше трех миллионов долларов. Однако детали дела не разглашаются.



Напомним, что женатый Доронин и Кэмпбелл встречались с 2008 по 2013 года. Олигарх до сих пор не развелся со своей официальной женой Екатериной, которая обещает оставить его "без копейки".



Также известно, что многолетней спутницей олигарха является модель Кристина Романова, которая родила ему двух дочерей.

