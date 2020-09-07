Как работает «сетка» поборов заместителя Кличко Валентина Мандриевского

Первый заместитель киевского городского головы Виталия Кличко Валентин Мондриевский организовал систему поборов с родителей столичных школьников. Об этом изданию стало известно из собственных источников в Департаменте образования КГГА.



“Эта схема работает еще с тех пор, как Мондриевский возглавлял Подольскую райраду. Вся схема выстроена вокруг его “благотворительного фонда “Україна-Юнеско”, куда организована система обязательных пожертвований, которые в обязательном порядке должны делать родители киевских школьников. Если считать грубо, то в Киеве 427 муниципальных школ в среднем по 500 учеников. Выходит, что Мондриевский получает на счета своего фонда около 10 миллионов гривен в месяц”, - сообщил источник.



По его информации, с 2014 года Мондриевский активно привлекал к этой схеме директоров и администрацию школ. Взамен работники сферы образования получали от Мондриевского поддержку и помощь в случае возникновения каких-либо скандалов.



“Яркий пример - это скандал с директором одной из столичных гимназий, которая обвинила учеников в воровстве. Тогда Монриевский публично ее поддержал и не стал увольнять, хотя родительский комитет этого требовал этого единогласно”, - отмечает источник.



Эта схема продолжает работать, даже после того как чиновник занял пост первого заместителя киевского городского головы. По нашей информации, на период карантина “сетка” по выбиванию средств из родителей перестала работать, но с началом нового учебного года, поборы снова возобновились.

