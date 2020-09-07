Звонок недругу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надел самую нарядную вышиванку, которая досталась ему от ныне покойного дедушки, потренировал перед зеркалом зверское выражение лица и заказал разговор с Кремлем через коммутатор. В украинском внешнеполитическом ведомстве до сих пор есть коммутатор с настоящими проводами, штекерами и аппаратурой засекречивания (ЗАС), оставшейся со времен СССР.



Более современное оборудование, в частности мобильники с наклейкой «Собственность правительства США», есть лишь у избранных. К примеру, у зама Кулебы Енина. Тот очень гордится этой мобилой, часто достает ее из штанов и даже делает вид, что пишет эсемески единственному абоненту, забитому в память – Джорджу Кенту (заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии). Он у него забит как «американский побратим».



Кулеба люто завидует Енину, не раз обращался в посольство США в Киеве с просьбой обеспечить ему «прямую спецсвязь с Вашингтоном», однако из-за интриг Офиса президента, того же Енина и технички тети Зины мобилу с прямым номером ему не присылали. Вот и сейчас надутый от собственной гордости зам без стука вошел в кабинет, многозначительно повертел мобилой, озаботился уровнем заряда и, между делом, передал «месседж» от Кента: позвонить министру государства-агрессора Лаврову и жестко предупредить его насчет провокаций на линии разграничения в виде убийства – циничного и «зухвалого» – военнослужащего ВСУ.



«Черт, посцать забыл!», – вспомнил заветы наставник Дмитрий и резко вернулся к персональном толчку. На столе, как назло, затрезвонил телефон спецсвязи. Резкие звонки аппарата подняли бы и мертвого дедушку, у которого Кулеба позаимствовал вышиванку с почти незаметными желтыми пятнами на спине. Роняя последние капли на старинный паркет кабинета, министр бросился к телефону

Уняв дрожь в отдельных конечностях, глава украинской дипломатии вызвал пресс-секретаря. Раньше это была пресс-секретарша, но жена попалила тему и пришлось сменить пол у медиа-обслуги. Вошел чувак с признаками раннего облысения и фурункулом на правом ухе. «Пиши!», – властно приказал министр

Издалека показав список входящих звонков в качестве доказательства интимной связи между ним и Кентом, Енин нахально сожрал печеньку, стащил зарядку Кулебы и удалился пить кофе. «Сука!», – подумал глава украинского внешнеполитического ведомства. Что подумал Енин – не известно. Но он на всякий случай показал фак из-за спины.Вот именно после этого Кулеба надел вышиванку покойного дедушки и стал гримасничать перед зеркалом. На курсах повышения эластичности сфинктера в сфере международной дипломатии, которые окончил министр индел в Нидерландах, особо настаивали на хорошей подготовке перед важным разговором. Для этого надо было сходить в туалет, а затем с чистым мочевым пузырем потренировать подходящее случаю выражение лица. Преподаватель с позывным «Дин» говорил, что это помогает ментально подавить соперника. Хотя сам Дин ментально не сумел бы подавить даже чихуахуа, поскольку: а) был косым от рождения; б) постоянно накуренным.«Черт, посцать забыл!», – вспомнил заветы наставник Дмитрий и резко вернулся к персональном толчку. На столе, как назло, затрезвонил телефон спецсвязи. Резкие звонки аппарата подняли бы и мертвого дедушку, у которого Кулеба позаимствовал вышиванку с почти незаметными желтыми пятнами на спине. Роняя последние капли на старинный паркет кабинета, министр бросился к телефону. «Вы говорите с главой внешнеполитического ведомства и от имени европейской, независимой Украины…», – начал Кулеба. «Я знаю, – ответил сварливый женский голос, – это с коммутатора, пока не удается соединить с Кремлем, поскольку постоянно попадаем на КГБ Беларуси, которое пытается задокументировать факты вмешательства во внутренние дела Лукашенко, оставайтесь на линии». И барышня резко отключилась. Кулеба в недоумении посмотрел в гудящую трубку. «Как это – оставайтесь на линии?», – напряженно размышлял он, заправляя вышиванку в брюки.Запиликал мобильник министра. Все тот же женский голос сварливо посоветовал ему положить трубку аппарата, поскольку было соединение с Кремлем, однако Кулеба его про…л и пусть он сначала научиться пользоваться телефоном и только потом отрывать занятых людей от дел. «А может, передать чего просили?», – робко поинтересовался глава МИДа. «Ответили, что ошиблись номером, вам надо в министерство иностранных дел РФ звонить!», – ответила барышня с коммутатора и без предупреждения отключилась. «Точно, у них же Лавров сидит отдельно!», – осенило Кулебу.Он решительно снял трубку аппарата с тризубом. «Чего тебе?», – недружелюбно ответила трубка уже другим женским голосом, но не менее склочным. «Соедините меня с главой МИДа Лавровым, немедленно!», – стараясь придать своему голосу начальственные нотки, прохрипел Кулеба в мембрану. Заиграла музыка. Помимо воли, Дмитрий стал пытаться угадать композицию. «Вроде «Времена года» Вивальди… Или это Страдивари? Хотя нет, тот бы скрипач», – думал глава дипломатии нации, одновременно пытаясь скорчить зверское выражение лица. Внезапно музыка прервалась, и хорошо поставленный женский голос доверительно сообщил Кулебе, что «абонент вне зоны доступа, но просил передать, чтобы он шел на х…». И в конце оптимистично: «Ваш звонок очень важен для нас». «Спасибо большое!», – растерянно пробормотал министр в ответ. Потом спохватился, положил трубку и громко заорал: «Агрессор гибридный!».Уняв дрожь в отдельных конечностях, глава украинской дипломатии вызвал пресс-секретаря. Раньше это была пресс-секретарша, но жена попалила тему и пришлось сменить пол у медиа-обслуги. Вошел чувак с признаками раннего облысения и фурункулом на правом ухе. «Пиши!», – властно приказал министр и прошелся кавалерийским шагом, припадая на правую ногу, по кабинету. Собрался с мыслями и стал бодро диктовать текст, поглядывая на фурункул пресс-секретаря: «В ходе своего визита в Румынию собираюсь жестко обсудить с премьер-министром и главой МИД этой страны убийство украинского военного на Донбассе и ситуацию с безопасностью на востоке Украины». «Блин, да выдави ты уже этот гребаный прыщ!», – подумал Кулеба и продолжил: «Коварное убийство украинского военнослужащего, каждая смерть и ранение не останутся безнаказанными». Лысоватый недоуменно посмотрел на Кулебу, но ничего не сказал. Только фурункул стал фиолетового цвета. А главу дипломатии нации пробило на лирику. «Отправляюсь сейчас в давно запланированный визит в Румынию. Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины… Каждая смерть и ранение не останутся безнаказанными. Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии», – продиктовал он и выжидательно посмотрел на пресс-секретаря. «Шо за бред!», – подумал носитель фурункула, а вслух заверил: «Гениально!».Кулеба пришел в хорошее расположение духа и, насвистывая чардаш, отправился собирать вещи. Он пребывал в полной уверенности, что чардаш – это национальный гимн Румынии.