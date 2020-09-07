В Кремле прокомментировали ценность перехваченной записи по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле из СМИ узнали о содержании телефонного разговора между Берлином и Варшавой об Алексее Навальном. Об этом Песков в понедельник, 7 сентября, сообщил журналистам, передает Интерфакс.



Таким образом он ответил на вопрос о том, на сколько полезным оказался якобы перехваченный Минском разговор политиков двух стран, который президент Александр Лукашенко передал спецслужбам России.



"Ну, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи. Это, скорее, работа специальных служб, что они и делают. Речь идет о специальном материале, и оценивает его должны и могут только специальные службы", - подчеркнул Песков.



Как известно, в начале сентября, Лукашенко заявил, что разведка Беларуси якобы перехватила переговоры Берлина и Варшавы, где обсуждалось, что заявление об отравлении Навального ядом Новичок - это фальсификация.



На прошлой неделе белорусский государственный телеканал опубликовал "запись разговора" об отравлении Алексея Навального. Аудиозапись опубликована с дубляжом на русском языке.



В ней собеседники, называющие друг друга Ник и Майк, говорят о том, что на самом деле не важно, был ли отравлен Навальный. В МИД Польши отрицают достоверность записи.

