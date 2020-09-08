Врачебная палата ФРГ ответила на запрос российских врачей о новом обследовании Навального

Новое обследование Алексея Навального по немецкому законодательству можно провести только с согласия его родственников. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Федеральной ассоциации врачей ФРГ (BAEK - буквы лат.) на просьбу прокомментировать обращение Национальной медицинской палаты РФ по случившемуся с Навальным.



"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации. Там подчеркнули, что не сомневаются "в качестве медицинского обследования" пациента, которое проводят немецкие врачи.



"Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники", - отметил представитель BAEK. "Федеральная ассоциация врачей ФРГ сама не может участвовать в расследовании, она не является следственным органом, это дело государственных инстанций", - подчеркнули в организации.



В минувшую субботу доктор Леонид Рошаль сообщил журналистам, что Национальная медицинская палата РФ обратилась к BAEK, чтобы создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального. По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают, что российские специалисты-токсикологи смогут обсудить с немецкими коллегами, есть ли у Навального признаки отравления, как утверждают в ФРГ.



