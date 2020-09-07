Навального вывели из искусственной комы

Навального вывели из искусственной комы

Состояние Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить. Пациента постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения", - говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального "все еще нельзя исключать", отмечается в пресс-релизе.