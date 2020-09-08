Адвокат Ассанжа заявил, что нынешнее судебное рассмотрение дела имеет решающее значение

Рассмотрение дела об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, которое возобновилось в понедельник в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, имеет решающее значение для основателя организации WikiLeaks. Об этом французский адвокат Ассанжа Антуан Вей заявил в интервью, помещенном в понедельник на сайте газеты Le Parisien. Кроме него, как пояснила газета, интересы Ассанжа защищают адвокаты из Британии, США, Бельгии и Испании.



"В ходе данной фазы судебного процесса британский судья должен будет принять решение относительно того, проводить или нет экстрадицию Ассанжа в США. Данное решение должно быть принято в марте-апреле 2021 года", - сказал адвокат. Он подчеркнул при этом, что "в 99% случаев запросы на экстрадицию получают поддержку суда".



"При этом не следует забывать, что апелляционная процедура имеет в Британии гораздо более ограниченный характер, чем во Франции. Все это означает, что нынешнее судебное рассмотрение имеет решающее значение", - отметил Антуан Вей.



Он отметил при этом, что предстоящие заседания суда "должны позволить в максимально широких масштабах выяснить обстоятельства данного дела, привлечь внимание к Ассанжу, забытому общественностью, показать, что он подвергается нечеловеческому, унижающему человека обращению". "Конечно, крайне маловероятно, что британский судья констатирует, что в данном случае имеет место преследование по политическим мотивам. Следует отметить в этой связи, что кроме непосредственно самого дела, речь здесь идет о том, станет ли очевидным, что все же существуют нормы правового государства, либо же что демократические институты на самом деле - не более чем игрушки, которыми можно манипулировать ради защиты интересов властей", - добавил адвокат.



Выдвигаемые против его подзащитного обвинения он назвал "подлинным маскарадом". "Надеюсь, что Ассанжа не вышлют, он получит политическое убежище, ему будет оказана медицинская помощь в больнице", - отметил Вей. "Если в дальнейшем большой судебный процесс над Ассанжем все же состоится, то проводить его следует в нейтральной стране, а отнюдь не на территории США", - сказал также адвокат.



По его словам, нынешние условия содержания Ассанджа в британской тюрьме "недопустимые" и "напоминают пытку". "К тому же с марта они еще более ухудшились под воздействием эпидемии COVID-19. Он находится на изолированном содержании, лишен возможности каких-либо посещений, не имеет доступа к компьютеру".



"Мы серьезно опасаемся за его здоровье - его состояние уже было далеко не блестящим, когда я общался с ним в январе", - сказал Антуан Вей. В то же время он отметил, что Ассанж "настроен по-боевому", несмотря на свою "некоторую психологическую и физическую слабость".

