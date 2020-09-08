Поклонская рассчитывает направить ООН уточнения о ситуации с водой в Крыму до конца недели

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская собирает по запросу ООН уточняющие данные о ситуации с водоснабжением полуострова и рассчитывает направить их в штаб-квартиру организации до конца текущей недели. Об этом она сообщила журналистам в понедельник.



"От меня дополнительно запросили информацию по пяти пунктам. Я собираю информацию и надеюсь, что в конце недели все документы через МИД, через наших дипломатов в Женеве отправим в штаб-квартиру ООН", - сказала Поклонская, отвечая на вопрос корр. ТАСС.



В июне Поклонская сообщала, что направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в Крым. В управлении комиссара ООН подтвердили факт обмена письмами касательно прекращения Киевом доступа к воде в Крыму.



По словам Поклонской, часть данных уже собрана. "Первый [пункт запроса] я уже выполнила - они попросили конкретные сюжеты, наличие конкретных фактов ущерба конкретным людям. Я нашла фермеров, которые несут потери уже шестой год: не могут нормально работать, земля приходит в негодность. Эти фермеры написали свои личные обращения на имя Верховного комиссара по правам человека ООН госпожи Бачелет - эти обращения я ей направлю", - сказала депутат.



Поклонская добавила, что для сбора информации по еще четырем пунктам она попросила помощи у властей Крыма, направив запрос на имя главы региона Сергея Аксенова. "Там конкретные технические вопросы по категориям земель, которым нанесен ущерб, остаткам воды и т. п.", - сказала она.



Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Текущий год в Крыму выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

