Зеленский требует наказать виновных в осквернении памятника Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам правоохранительных органов найти виновных в осквернении памятного симовола Голодомора "Горькая память детства".



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, в понедельник, 7 сентября.



"Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - заявил он.



Кроме того, президент осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа. Поэтому полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования.



Также Зеленский добавил, что дело будет контролировать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



Напомним, в ночь на 22 августа в Киеве вандалы осквернили вышеупомянутый памятник на территории Национального музея Голодомора-геноцида. В настоящее время, один из главных символов музея демонтирован.

