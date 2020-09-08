Ветеранам АТО предоставят бесплатных адвокатов для тяжб в судах

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что ветераны и участники боевых действий имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь. По ее словам, это значит, что они могут воспользоваться услугами юристов или адвокатов, сотрудничающих с системой юридической помощи, в частности, для защиты и представительства интересов в суде.



Об этом со ссылкой на заявление Коломиец говорится на сайте Минюста.



Так, она напомнила, с 2017 года вступили в силу изменения в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи", которые значительно расширили права ветеранов войны и участников боевых действий на получение бесплатной вторичной правовой помощи.



Стоит отметить, что ранее участники боевых действий могли обращаться за правовой помощью исключительно по решению вопросов их социальной защиты, та сейчас - по любым.



Как рассказал директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов: "Начиная с 2015 года в центры и бюро по вторичной правовой помощью обратились более 38 тыс. Участников боевых действий. С начала этого года БВПД получили почти 5 тыс. Участников АТО / ООС".



Так, для получения бесплатной вторичной правовой помощи ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", должны предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика такой лица, удостоверение установленного образца.



Предоставить документы можно не только лично обратившись в один из местных центров по предоставлению БВПД, но и через электронные средства связи (адреса и электронные почты центров по предоставлению БВПД можно узнать на официальном сайте системы БПД).

