Пресс-секретарь Тимошенко оценила сообщения СМИ о ее уходе из политики

Пресс-секретарь лидера украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Марина Сорока назвала бредом сообщения СМИ о якобы уходе Юлии Тимошенко из большой политики.



Ранее украинское издание "Вести" со ссылкой на источники сообщило, что Тимошенко якобы собирается уходить из большой политики, о чем она собирается объявить в начале следующего года. По данным СМИ, Тимошенко встречалась с "очень влиятельным" человеком, после чего и приняла решение уйти из политики, "как Пинчук (Виктор Пинчук - ред.) - с высоко поднятой головой". Внутри "Батькивщины" якобы уже началась жестокая борьба за контроль над партией.



"Добрый день. Бред не комментирую", - сказала Сорока в комментарии РИА Новости на вопрос об уходе Тимошенко из большой политики.

