Ефремов пока не думал о подаче прошения о помиловании

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его адвокат Эльман Пашаев.



Ранее актер Иван Охлобыстин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" попросил президента России помиловать Ефремова, который "сам себе приговор" и не представляет никакой общественной опасности.



"Он об этом пока не думал. Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока", - сказал Пашаев. Он добавил, что пока не обсуждал с Ефремовым возможную подачу жалобы в Европейский суд по правам человека после рассмотрения дела артиста российскими судами. "Я с ним этого пока не согласовывал", - сообщил адвокат.



Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима. Потерпевшие это требование поддержали. Пашаев попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы. Сам актер сравнил этот срок со смертным приговором. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.



