Лукашенко даст большое интервью российским журналистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник даст большое интервью одному из СМИ, в ходе которого ответит на "самые острые" вопросы, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", первым публикующий сообщения и видео о работе президента, которые затем дублируются на официальных ресурсах.



"Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые. Сегодня президент даст большое интервью", - сообщил канал.

Ранее главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что возьмет интервью у Лукашенко в Минске совместно с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.



Предыдущее интервью Лукашенко давал в начале августа украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы белорусский лидер подробно затронул вопросы взаимоотношений с бывшими и действующими главами соседних государств, рассказал о белорусском опыте борьбы с пандемией COVID-19, ответил на многие вопросы личного характера.

