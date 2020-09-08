С начала года число безработных в Киеве выросло в три раза

В Киеве на сегодня 25 964 человек имеют официальный статус безработного. С начала года этот показатель увеличился в 3 раза.



Об этом со ссылкой на данные КГГА пишет УНН.



Так, в конце 2019 года в столице насчитывалось 8,8 тысяч безработных. По сравнению с 2018 годом их количество выросло на 141 человека. А за последние 8 месяцев - в 3 раза. Причиной такого резкого роста является пандемия коронавируса и карантин.



При этом в КГГА сообщают о том, что в последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановился, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице.

