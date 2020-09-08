Цены на арбузы на Украине достигли минимума

Цены на арбузы на Украине продолжают снижаться несмотря на завершение сезона бахчевых, за последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 20% и сегодня отгружается в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.



Согласно сообщению на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), таким образом в начале сентября цены на арбузы на Украине достигли минимума за сезон.



"Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства - Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал. Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке - на достаточно высоком уровне", - отметили в ассоциации.



В УПОА уточнили, что под конец сезона значительных ценовых скачков в сегменте арбузов не ожидается. Большинство производителей убеждены, что июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция, в сегменте поздних сортов не повторится.



"Напомним, что из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне производители потеряли часть урожая ранних сортов арбузов. По предварительным оценкам, снижение производства ранних сортов арбузов достигло 50%. Соответственно, из-за нехватки предложения Украина в июне вынуждена была импортировать значительные объемы бахчевых культур. За первое полугодие 2020 года в Украину было импортировано 2,1 тыс. тонн бахчевых культур общей стоимостью $1,97 млн. Для сравнения годом ранее зарубежные закупки арбузов и дынь были в 3 раза ниже - как в натуральном, так и в денежном выражении", - указали в ассоциации.



Как отметили в УПОА, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон сегодня арбузы на Украине реализуются в среднем на 65-70% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В начале сентября 2019 года ягода отгружалась в диапазоне от 0,9 до 1,5 грн/кг.

