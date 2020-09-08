Совет Европы предложил Минску помощь в нормализации ситуации в Белоруссии

В Совете Европы выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии и предложили свою помощь в нормализации ситуации.



В заявлении генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что "сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу, равно как и возобновление арестов представителей гражданского общества и простых участников манифестаций".



"Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - подчеркнула она.

По мнению генсека, "есть опасность, что Белоруссия скатится к состоянию беззакония и политических преследований".



"От имени Совета Европы я призываю руководство Белоруссии положить конец этим репрессивным событиям. Нет другого пути, кроме как вести справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительной подготовки и проведения необходимых реформ", - заключила генсек Совета Европы. Она добавила, что "Совет Европы по-прежнему готов предложить свою помощь в этом отношении".



Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.

