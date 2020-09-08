Координатор ООН призвала придерживаться прекращения огня

Координатор ООН призвала придерживаться прекращения огня

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани призвала стороны вооруженного конфликта на Донбассе продолжать соблюдать режим прекращения огня. "С момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня 27 июля прошло шесть недель. Это самый длинный период относительной тишины на востоке Украины с начала конфликта.

Я повторяю призыв Генерального секретаря ООН ко всем вовлеченным сторонам соблюдать согласованные условия прекращения огня и направить усилия на защиту гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий", - указывается в заявлении, распространенном во вторник.

Лубрани по итогам поездки в Донецкую и Луганскую область отметила, что гуманитарные потребности населения в этих регионах остаются значимыми и ещё более обострились в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней противоэпидемических мер.

"Однако я также увидела значительную поддержку и высокую оценку договоренностей о прекращении огня среди людей, проживающих по обе стороны "линии разграничении", которые надеются, что оно будет продолжаться", - заявила Лубрани.

"Сегодня, как никогда, нужно сложить оружие и начать конструктивный диалог, чтобы уделить больше внимания преодолению влияния коронавирусной болезни и ее социально-экономических последствий. Необходимо приложить все усилия, чтобы прекращение огня продолжалось, поскольку оно нужно стольким людям, которые устали от конфликта", - подчеркнула она.

Как сообщалось, перемирие в зоне проведения операции Объединенных сил стартовало 27 июля.