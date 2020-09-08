Координатор ООН призвала придерживаться прекращения огня

Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани призвала стороны вооруженного конфликта на Донбассе продолжать соблюдать режим прекращения огня. "С момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня 27 июля прошло шесть недель. Это самый длинный период относительной тишины на востоке Украины с начала конфликта.

Я повторяю призыв Генерального секретаря ООН ко всем вовлеченным сторонам соблюдать согласованные условия прекращения огня и направить усилия на защиту гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий", - указывается в заявлении, распространенном во вторник.



Лубрани по итогам поездки в Донецкую и Луганскую область отметила, что гуманитарные потребности населения в этих регионах остаются значимыми и ещё более обострились в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней противоэпидемических мер.



"Однако я также увидела значительную поддержку и высокую оценку договоренностей о прекращении огня среди людей, проживающих по обе стороны "линии разграничении", которые надеются, что оно будет продолжаться", - заявила Лубрани.



"Сегодня, как никогда, нужно сложить оружие и начать конструктивный диалог, чтобы уделить больше внимания преодолению влияния коронавирусной болезни и ее социально-экономических последствий. Необходимо приложить все усилия, чтобы прекращение огня продолжалось, поскольку оно нужно стольким людям, которые устали от конфликта", - подчеркнула она.



Как сообщалось, перемирие в зоне проведения операции Объединенных сил стартовало 27 июля.

