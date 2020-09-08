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- Зеленский анонсировал встречу советников глав стран "Нормандской четверки" 11 сентября
Зеленский анонсировал встречу советников глав стран "Нормандской четверки" 11 сентября
Встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" должна состояться уже на этой неделе, 11 сентября. Об этом в ходе общения с журналистами в Сумах 8 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео обнародовано в YouTube.
"Мы будем делать все, чтобы сберечь режим тишины, чтобы избежать большого числа как раненных, так и погибших. Другого варианта, чтобы сберечь жизни людей, я сейчас не вижу. Потому у нас должно быть заседание советников "Нормандского формата" 11 сентября, ожидаем там определенных предложений, определенных решений", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее встреча советников советников лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, ее также анонсировал Зеленский. Однако в заявленный срок она не состоялась, у президента списали отмену переговоров на командировку француза.
После отмены встречи в конце августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что она должна пройти до 10 сентября.
А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба завил, что переговоры глав МИД "Нормандской четверки" могут состояться в сентябре, после встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".