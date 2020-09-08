В ближайшие дни будет прохладно и без осадков

В ближайшие сутки, 9 сентября, на Украине будет сухая, малооблачная и прохладная погода, сообщает Укргидрометцентр. По всей стране без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-16°; днем 20-25°, в южной части до 27°. В Киеве в среду без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,5 градусов тепла в 1944 году, а самая низкая - ночью на отметке 2,4 градуса выше ноля в 1900 году.



На Украине 10 сентября без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-18°, днем 23-28°, в западных областях 19-24°.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.



8 сентября в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.

