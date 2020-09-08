Вице-спикер Госдумы Толстой призвал ПАСЕ не вмешиваться в дела Белоруссии

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой призвал других депутатов объединения предоставить белорусскому обществу возможность самостоятельно решать свои проблемы. С таким обращением он выступил во вторник на заседании комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, которое проходит в видеоформате.



"Мы видели посредничество Европы в государственном перевороте на Украине в 2014 году, - напомнил он. - Мы видим сейчас заявления наших коллег из Украины, которые нарушили собственную конституцию, проводили третий тур выборов и прогнали собственного президента вопреки своему закону при полной поддержке демократической Европы". Как подчеркнул Толстой, "такая поддержка Белоруссии не нужна".

