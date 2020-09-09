Лукашенко: Колесникову на ходу выбросили при переходе границы два оппозиционера

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что уехавшие в Украину оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на границе выпихнули из машины Марию Колесникову, о чем ранее информировал Государственный пограничный комитет республики.



Как передает "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко рассказал в интервью российским журналистам.



По словам президента, оппозиционеры выбросили из автомобиля свою соратницу в момент перехода границы.



"Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле - по газам. Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу", - сказал Лукашенко.

