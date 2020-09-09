В партии Порошенко намекают на вину русскоязычных в избиении Балуха

Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого избили и ограбили в Киеве, находится в реанимации. Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



"Владимир Балух сейчас в реанимации", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в 16.27 во вторник, 8 сентября.



Позже она обновила свой пост, рассказав предварительные подробности происшествия.



"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза (нардепа фракции "Евросолидарность", замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – Ред.)", - написала Геращенко.



Как сообщалось, об избиении Балуха первым сообщил Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля.



В полиции Киева сообщили, что создали следственную группу из опытных и высококвалифицированных работников, которые устанавливают все обстоятельства избиения Балуха. Предварительно установлено, что пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из "Гидропарка". Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

