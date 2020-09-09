Зеленский рассказал, на что ушли деньги Фонда борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Фонде борьбы с коронавирусом и его последствиями нет проблем. В данный момент больницы Украины готовят к увеличению количества больных с коронавирусом в тяжелой форме. Об этом глава страны сообщил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

"С деньгами проблем нет", - заявил Зеленский.



Также президент акцентировал внимание на росте количества инфицированных коронавирусом и быстром заполнении больниц пациентами, которые нуждаются в госпитализации.



"Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение кроватей... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", – отметил Президент.



По его словам, последствия легкомысленного отношения людей к эпидемии коронавируса "будет исправлять вся страна".



"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных – тех, которых уже доставляют в больницы. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ – там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы", – сообщил Владимир Зеленский.



Также он отметил, что для наполнения коронавирусного Фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ. Это делалось для того, чтобы иметь ресурс для борьбы с эпидемией, масштабы которой в начале было сложно спрогнозировать. Однако правительство не исключало, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы. В частности, речь идет о важных инфраструктурных проектах.



"Много денег потрачено на дороги, которые идут в опорные больницы, приемные отделения или в школы, и это надо делать. В любом случае это все связано", – сказал президент.



Владимир Зеленский отметил, что потребность в финансировании для борьбы с пандемией существует, но она контролируемая.



"Самое главное, на что мы потратили, мы ежемесячно с самого начала тратим миллиарды из COVID-фонда на поддержку людей: пенсионеров, людей, которые не получают заработную плату. Государственные предприятия в период (эпидемии. – Ред.) COVID-19 также получают заработную плату, шахтеры получают заработную плату тогда, когда сейчас почти все остановлено в мире", – добавил глава государства.

