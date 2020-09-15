Специалисты рассказали, как мозг регулирует сон

Ученые из Китайской академии наук выявили особый тип нейронов, который играет ключевую роль в регулировании сна. Как отмечает Xinhua, это открытие может подарить новую терапию расстройств сна. Регулирование сна включает два основных механизма, в том числе, ритм день-ночь и гомеостаз сна - баланс между продолжительностью сна и периодом бодрствования.



Ранее исследователи выделяли множество генов и соединений, сопряженных с гомеостазом сна. Среди них был ключевым фактором аденозин. Однако до недавнего времени было неясно, какова нейронная активность, контролирующая выделение аденозина в головном мозге. В рамках последней научной работы был создан генетически кодированнный сенсор аденозина.



У сенсора высокая чувствительность, что показали эксперименты с мышами. Эксперименты позволили установить: глутаматергические нейроны в области базального переднего мозга способствуют увеличению показателей аденозина и накоплению давления со стороны сна в подвижной системе гомеостаза.

