Исследователи совершили прорыв в лечении рака

Международный коллектив ученых при участии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создал соединения на основе никеля, способные эффективно бороться с раковыми клетками. Препараты с этими соединениями помогут справиться с самыми стойкими типами рака. В онкологии уже используют препараты с соединениями платины. Но они отличаются высокой стоимостью, наличием побочных эффектов и большим риском развития устойчивости у раковых клеток.



Никель - хороший аналог, имеющий меньшую стоимостью. Используя этот элемент, ученые создали два новых соединения на основе никеля, которые продемонстрировали противоопухолевую активность на раковых клетках легкого. Комментирует профессор кафедры неорганической и физической химии ТюмГУ Дамир Сафин: "Никель, в отличие от платины, может формировать гораздо более богатую геометрию молекул, что обеспечивает образование соединений с новыми улучшенными свойствами. Это позволит проще совершенствовать препарат, борясь как с растущей резистентностью, то есть сопротивляемостью, раковых клеток, так и с негативными побочными эффектами".



Организующий элемент в соединениях - производные гидразона, имитирующие биологические системы. Известно, что биологическая активность гидразонов усиливается при образовании соединений с металлами. Это гарантирует повышенную эффективность препаратов.

