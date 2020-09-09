Брюссель все меньше доверяет Лондону

Содержание дипломатических сообщений, попавших в руки репортеров The Guardian, свидетельствует о резком снижении уровня доверия Брюсселя по отношению к Борису Джонсону. Между тем очередной раунд переговоров по Брекситу в Лондоне начался с предупреждения председателя Европейской комиссии, заявившей, что Великобритания должна уважать международное право.

В понедельник, 7 сентября, Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) решила вмешаться в ситуацию, пока Даунинг-Стрит пыталась уменьшить ущерб от публикации информации о том, что она отказывается от договоренностей, достигнутых в прошлом году, чтобы не допустить появления «жесткой границы» на острове Ирландия.



«Я верю, что британское правительство выполнит соглашение о выходе — его обязательство в рамках международного права и необходимое условие для любого будущего партнерства. Протокол по Ирландии и Северной Ирландии необходим для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка», — написала фон дер Ляйен в твиттере.



Эти споры по поводу планов, которые могут лишить законной силы некоторые части протокола по Северной Ирландии, разворачиваются в тот момент, когда просочившиеся в прессу дипломатические сообщения, с которыми ознакомились репортеры Guardian, свидетельствуют о растущих подозрениях Брюсселя касательно мотивов и стратегии Великобритании, которые, по словам источников, меняются под воздействием недавних событий.



На основании дипломатических сообщений, отправленных Брюсселем в европейские столицы за последние несколько дней, можно сделать следующие выводы:



· Есть подозрения, что Джонсон тянет с поиском компромиссов по таким ключевым вопросам, как рыбный промысел, государственная поддержка и порядок урегулирования споров, до последнего момента, чтобы в последнюю минуту добиться «взаимовыгодного обмена». Чиновники из команды главного переговорщика по Брекситу со стороны Евросоюза Мишеля Барнье (Michel Barnier) назвали эту стратегию Великобритании «настораживающей», учитывая сложность этих вопросов. «Эти вопросы невозможно будет легко решить с помощью одного телефонного разговора между лидерами, — сказал один чиновник Еврокомиссии европейским дипломатам. — Все оттягивается до последнего момента».



· Еврокомиссия опасается, что министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (Priti Patel) попытается обойти Брюссель и начать собственные переговоры по вопросам внутренней безопасности. Она уже пригласила министров из пяти крупнейших стран-членов Евросоюза приехать на встречу в Лондоне 22 сентября. Чиновники Еврокомиссии попросили эти столицы не соглашаться на предложения, которые британцы сделают им на этой встрече. «Мы должны ясно дать понять, что по вопросам, подлежащим согласованию, не может быть принято никаких решений», — отметили эти чиновники.



· Соединенное Королевство обвиняют в том, что недавно оно «вынесло» на переговоры новое «положение» о доступе в британские воды для европейских рыбопромысловых флотов. Согласно этому положению, «80% от общих запасов» являются «приоритетными запасами», на которые претендуют в первую очередь британские рыбаки.



· Еврокомиссия опасается, что именно Даунинг-Стрит стоит за целой серией антиевропейских статей, которые появились в британской прессе, обвинившей Брюссель в крайней неуступчивости накануне прошлого раунда переговоров. Недавние переговоры между Барнье и главным переговорщиком со стороны Соединенного Королевства Дэвидом Фростом (David Frost) Еврокомиссия охарактеризовала как «разочаровывающие».



Содержание этих дипломатических сообщений представляет собой наихудший контекст для проведения очередного раунда переговоров, которые начнутся в Лондоне во вторник, 8 сентября. Вечером в понедельник, 7 сентября, Фрост повторил, что стороны «должны достичь прогресса на этой неделе, если мы хотим заключить соглашение вовремя».



Хотя Фрост призвал Евросоюз продемонстрировать «больше прагматизма касательно нашего статуса как независимой страны», накануне начала переговоров главным событием стали негативные последствия предложений, содержавшихся в законопроекте о внутреннем рынке, текст которого должен быть опубликован в среду.



Бывший канцлер казначейства Филип Хэммонд (Philip Hammond) и бывший министр юстиций Дэвид Гок (David Gauke) присоединились к противникам этого законопроекта, который, по словам его критиков, отменит ключевые части соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.



По словам Гока, правительство «пойдет на невероятный риск», если оно попытается в одностороннем порядке изменить протокол посредством законопроекта, который будет опубликован в среду, 9 сентября.



«Любая попытка отступить от обязательств, перечисленных в протоколе по Северной Ирландии, будет рассматриваться Евросоюзом и миром в целом как умышленное нарушение обязательств, — сказал он. — Это подорвет доверие, и результатом, скорее всего, станет сознательный отказ от соглашения».



Хэммонд написал в твиттере, что правительству стоит воздержаться от «невероятно опасного шага», который, по его мнению, «нанесет огромный урон нашему авторитету на мировой арене».



Представители крупного бизнеса тоже предупредили, что соглашение по Брекситу крайне необходимо для того, чтобы обеспечить восстановление британской экономики после эпидемии коронавируса и чтобы избежать роста цен в магазинах теперь, когда население страны оказалось в тяжелой финансовой ситуации.



Джош Харди (Josh Hardie), заместитель генерального директора организации CBI, сказал: «На фоне всеобщего шума и переговоров бизнес в Соединенном Королевстве и в Евросоюзе настаивает: взаимовыгодное соглашение играет ключевую роль. Такое соглашение станет основой для восстановления Европы после пандемии covid-19».



Более того, промышленники предупреждают, что резервы, накопленные на случай трудностей, связанных с Брекситом, были потрачены в период локдауна и что у многих компаний уже заканчиваются деньги и время для того, чтобы подготовиться к выходу из Евросоюза. Ритейлеры предупредили, что цены на продукты питания могут вырасти из-за перебоев на границе, из-за введения тарифов и ослабления фунта стерлингов.



«Вариант выхода без соглашения станет худшим вариантом для потребителей. Он обернется тарифами в сотни миллионов фунтов стерлингов, которые будут добавлены к стоимости продуктов в британских супермаркетах. Это приведет к росту цен и станет непропорционально тяжелым ударом по самым бедным семьям», — объяснил представитель Британского консорциума предприятий розничной торговли Эндрю Опи (Andrew Opie).



В понедельник, 7 сентября, фунт стерлингов подешевел, поскольку инвесторы Сити делают ставки на растущую вероятность того, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения. В понедельник на международных валютных рынках фунт стерлингов подешевел на 1% по отношению к доллару, и его курс составил 1,32 доллара. По отношению к евро его курс тоже снизился на 1% и составил 1,12 евро.



Пока критики обвиняли Даунинг-Стрит в попытках сорвать переговоры посредством пересмотра протокола по Северной Ирландии, источники в правительстве поспешили опровергнуть информацию о том, что это было частью переговорной стратегии, продемонстрировав таким образом некоторую панику. «Мы никогда не рассматривали ситуацию в таком свете, — заявил один высокопоставленный чиновник правительства. — Внутри правительства никто не выступал с такими предложениями».



Утром в понедельник, 7 сентября, британские чиновники несколько раз сделали акцент на том, насколько несущественными будут изменения в трех ключевых сферах. Законопроект о внутреннем рынке даст министрам право решать, нужно ли сообщать Евросоюзу о потенциальных государственных субсидиях, что входит в список товаров, «представляющих риск», которые необходимо будет проверять при пересечении Ирландского моря, и нужно ли будет заполнять общие экспортные декларации.



Если совместный комитет не сможет договориться, министры, скорее всего, будут трактовать эти вопросы очень узко и в интересах Соединенного Королевства.



В настоящее время в соглашении о выходе сказано, что в случае отсутствия соглашения внутри совместного комитета все товары должны рассматриваться как товары, оказавшиеся под угрозой тарифов.



«Это не те изменения, которые вносятся в наилучшими намерениями, — сказал один чиновник Евросоюза. — Но мы посмотрим, что они предпримут на самом деле».



Однако один британский чиновник, отвечавший на вопросы о новых полномочиях, заявил, что, по мнению Вестминстера, эти новые полномочия не ослабляют протокол, согласованный в декабре.



«Как и прежде, сегодня правительство решительно настроено на то, чтобы добросовестным образом выполнять протокол по Северной Ирландии, — сказал этот чиновник. — Если мы не предпримем эти шаги, в конце года мы столкнемся с перспективой правовой путаницы и потенциально очень опасных нарушений, включая тарифы на товары, перевозимые из Великобритании в Северную Ирландию».



Представитель Даунинг-Стрит, 10 заявил, что эти меры являются «ограниченными и разумными» и что Соединенное Королевство и дальше будет выполнять условия протокола по Северной Ирландии. Другой чиновник назвал эти меры «незначительными уточнениями в чрезвычайно узкой области» — подобные комментарии направлены на то, чтобы снизить градус напряжения в Брюсселе и Дублине.



Убежденные сторонники Брексита, которым с самого начала нравилась перспектива срыва соглашения по Брекситу, остались недовольны сообщениями Даунинг-Стрит о том, что внесенные изменения незначительны. «Мне хотелось бы, чтобы Соединенное Королевство давало такие обещания, которые оно готово выполнить», — сказал один из таких сторонников Брексита.



Бывший министр Великобритании по Брекситу сказал: «Мне хотелось бы отказаться от значительных частей соглашения по выходу из ЕС, потому что они были приняты из расчета, что будет подписано отдельное торговое соглашение». Он считает, что, если торговой сделки не будет, необходимо отказаться от финансового соглашения. Однако Дэвис скептически отнесся к сосредоточенности главного помощника премьер-министра Доминика Каммингса (Dominic Cummings) на необходимости закрепить контроль над государственной помощью — Даунинг-Стрит, 10 хочет использовать это для укрепления британского технологического сектора, — назвав ее «по сути своей неконсервативной».

