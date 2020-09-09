Как выбрать акустическую систему

Подобрать акустическую систему непросто, начинающему легко запутаться. У оборудования много отличий – по дизайну, размерам, способу подключения. Загляните на RCN.com.ua – тут можно найти разную аудиотехнику и аксессуары для нее.

Формат акустики

Классический вариант – акустическая система 2.0. Это привычная для всех модель, если качество хорошее – подходящий выбор для просмотра кино и прослушивания музыки. В систему 2.1 входит сабвуфер, который улучшает басы. Экономить на этом не нужно – дешевое устройство плохо повлияет на звук.

В систему 5.1 входят сабвуфер и пять колонок. С помощью такой акустической системы можно обеспечить в помещении объемный звук. Отличный вариант для просмотра фильмов, подойдет и для игр. Если решите приобрести подобную систему – учтите тот факт, что она требует немало места. Для небольших комнат подходят стереосистемы.

Еще один значимый момент – назначение стереосистемы. Для бытовых задач подходит домашняя, но есть версии и для других целей – мониторные, наружные, концертные и много других.

Также современные аудиосистемы бывают пассивными и активными. В последних имеется встроенный усилитель мощности. Такая акустика мобильная и компактная, ее несложно настроить. Динамики подключаются напрямую к усилителям, а это положительно сказывается на звуке.

Для пассивной акустики необходим внешний усилитель. Еще есть комбинированные модели, включающие в себя сабвуфер и колонки.

Где устанавливается акустика

Акустика делится по месту расположения. Есть напольная техника – крупногабаритная, устанавливается на пол, ее предпочитают любители хороших басов. Полочные устройства ставятся на специальные подставки, причем желательна установка таким образом, чтобы колонки оказались на одном уровне с головой владельца. Еще акустика бывает настенной и подвесной – по своим характеристикам напоминает полочные системы, но снабжена специальными креплениями.

Прочие характеристики

Есть еще несколько характеристик, заслуживающих внимания:

Количество полос. Бывают двухполосные и трехполосные, у последних лучше качество звучания.



Мощность. Сильно влияет на качество звука. Если речь идет о помещении площадью в 20 квадратных метров – подойдут колонки мощностью 60 Вт. Важно, чтобы у усилителя и стереосистемы была одинаковая мощность – во избежание неполадок.



Диапазон частот. Зависит от целей применения акустики.

Выбирайте акустику правильно, чтобы она не один год радовала вас качеством своего звучания.