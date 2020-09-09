ОП против тотального карантина

Новый всеобщий жесткий карантин на Украине не будет вводиться даже в случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - объяснил Подоляк.



По его словам, у местных властей достаточно полномочий и финансов, чтобы защитить население от коронавируса, а также поддержать предпринимателей в условиях адаптивного карантина.



Напомним, в Минздраве утверждают, что режим "красной" зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.



Как сообщалось, на Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 551 человека. Общее число заболевших уже превысило 143 тыс. Активными больными остаются 75 348 пациентов.

