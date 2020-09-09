Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду считает, что проводить матчи без зрителей равнозначно походу в цирк без клоунов. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Record.



Во вторник Роналду дублем принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций над командой Швеции (2:0). На счету 35-летнего португальца 101 гол за национальную сборную.



"Мне нравится свист трибун, это меня заводит, но здоровье превыше всего. Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то вопрос закрыт, - сказал португалец. - Самое главное - это люди. Но играть без фанатов - словно сходить в цирк и не увидеть клоунов, словно выйти в сад и не найти цветов".



Все матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводятся без зрителей. Первой пробной встречей с присутствием болельщиков станет Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" с ограничением в 30% зрителей от общей вместимости арены. В матче сыграют победитель прошлого сезона Лиги чемпионов германская "Бавария" и победитель Лиги Европы испанская "Севилья".



