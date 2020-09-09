Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов

Роналду назвал футбол без зрителей цирком без клоунов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду считает, что проводить матчи без зрителей равнозначно походу в цирк без клоунов. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Record.

Во вторник Роналду дублем принес победу сборной Португалии в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций над командой Швеции (2:0). На счету 35-летнего португальца 101 гол за национальную сборную.

"Мне нравится свист трибун, это меня заводит, но здоровье превыше всего. Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то вопрос закрыт, - сказал португалец. - Самое главное - это люди. Но играть без фанатов - словно сходить в цирк и не увидеть клоунов, словно выйти в сад и не найти цветов".

Все матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводятся без зрителей. Первой пробной встречей с присутствием болельщиков станет Суперкубок УЕФА, который пройдет 24 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене" с ограничением в 30% зрителей от общей вместимости арены. В матче сыграют победитель прошлого сезона Лиги чемпионов германская "Бавария" и победитель Лиги Европы испанская "Севилья".