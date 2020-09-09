Украина рассчитывает на переговоры с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации

Украина рассчитывает в сентябре начать переговоры с Европейским Союзом об обновлении Соглашения об ассоциации, свидетельствует проект плана Кабинета министров на 2020 год, который значится в повестке дня заседания правительства в среду.

Согласно ему, правительство в сентябре намерено разработать проект концепции и план обновления Соглашения.



Помимо этого документ предполагает создание в текущем месяце консультативно-совещательного органа для межведомственного диалога с бизнесом относительно обновления Соглашения.



Проект плана предполагает также расширение сфер сотрудничества аграрного диалога Украина - ЕС, в частности, это должно привести в ноябре к расширению присутствия отечественной аграрной продукции на рынке ЕС.



Также согласно плану, правительство намерено поручить Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести консультации с бизнес-ассоциациями, товаропроизводителями для продвижения украинской продукции на рынке ЕС.

