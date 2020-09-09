К отбору на "Оскар" не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ

С 2024 года начнут действовать новые правила отбора фильмов-претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".



Такое решение приняла американская киноакадемия искусств, сообщается на сайте академии.



Для того, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, она должна соответствовать по меньшей мере двум из четырех представленных академией критериев. В частности, один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то не менее трети остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.



Аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу, их вынесли в отдельный пункт. Речь идет о режиссерах, сценаристах, композиторах, художниках по костюмам, гримерах, редакторах, продюсерах и прочих. Также правила будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Четвертое требование - к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из названных групп.



"Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей",- говорится в заявлении академии, где уточняется, что новые требования направлены на борьбу с притеснениями представителей указанных групп людей, а также женщин.

