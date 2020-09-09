Кремль подтверждает участие Козака во встрече по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 11 сентября, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



"Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине. Он будет участвовать во встрече помощников", - сказал он журналистам.



В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

