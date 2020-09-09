Кабмин одобрил пилотный проект Национального табачного оператора

Кабинет министров в среду одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" с трехдневной доработкой.



Согласно проекту распоряжения, Национальным оператором может быть юридическое лицо любой организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями, которая соответствует критериям.



Национальный оператор осуществляет свои функции сроком не менее пяти лет с даты вступления в силу данного распоряжения.



Критерии для определения Национального оператора: не менее пяти лет опыта в сфере оптовой торговли табачными изделиями на рынке Украины; не менее пяти лет опыта сотрудничества с производителями/импортерами табачных изделий в рамках договоров поставки/покупки/продажи табачных изделий; более половины должностных лиц, исполняющих функции исполнительного органа, должны иметь не менее пяти лет опыта работы на рынке табачных изделий; не менее пяти лет опыта применения системы track&trace.



Кроме того, критерии предусматривают, что Национальный оператор на рынке табачных изделий должен в течении трех лет числиться в Реестре крупных налогоплательщиков; в течении последних трех лет должен был проводить независимый аудит финансовой отчетности и не иметь налогового долга; в течении последних пяти лет владеть помещениями для хранения табачных изделий в количестве не менее одного места хранения в каждой области, каждое из которых площадью, позволяющей обеспечить запас табачных изделий на срок не менее чем 10 календарных дней с расчетом месячного показателя отгрузки в розницу.



"Национальный оператор обеспечивает выполнение логистически-информационной функции при поставке табачных изделий, обеспечивает развертывание системы контроля за оборотом табачных изделий (track&trace), (…) бесперебойный обмен информацией об обороте табачных изделий с центральным органом исполнительной власти", - говорится в пилотном проекте.



Как сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в ходе заседании правительства, указанный документ разработан Минэкономики совместно с Минфином с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ,



По словам Панаиотиди, данный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.

