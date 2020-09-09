В четверг потеплеет, но уже с пятницы вновь похолодает

В ближайшие сутки, 10 сентября, c Центральной Европы на территорию Украины переместится порция более теплого воздуха, поэтому днем температура повысится до летних значений, но уже в последующие дни в большинстве областей опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг на Украине без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, днем 23-28°, в западных областях 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 14-19°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2 в 1909г., самая низкая ночью 4,1 в 1968г.



11 сентября на Украине также прогнозируется погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха 11-16°, в северных и западных областях 5-10° тепла; днём 19-24°, в южной части и Закарпатье 25-30°.



В Киеве – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.



9 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в пределах Киева 20°.

