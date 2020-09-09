Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщила ТАСС в среду адвокат задержанной Людмила Казак.



"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - сказала Казак. Представитель защиты сообщила, что у Колесниковой "настроение боевое" и она "придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее".



Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Во вторник в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым, а также исполнительным секретарем этой организации Иваном Кравцовым.



Родненков и Кравцов, как позднее сообщила пресс-служба украинской Госпогранслужбы, прошли пограничный контроль и проследовали на территорию Украины и вышли на связь в Киеве. Представители штаба экс-претендента на президентский пост Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что Колесникова находилась предположительно в Мозырском погранотряде, откуда ее перевезли в Минск.



19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Максимальное наказание, предусмотренное за это УК, составляет лишение свободы на срок до пяти лет.



