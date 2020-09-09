Дропшиппинг в Украине

Проект «Bazzilla» является первым на всеукраинском рынке сервисом прямых поставок товаров от ведущих поставщиков Украины, который осуществляет полный цикл работы данной модели (от экспорта товаров в интернет-магазины до формирования и обработки заказов).

Осуществляя регистрацию на данной платформе, вы получаете доступ ко множеству поставщиков и широкому ассортименту товаров, которые вы сможете с легкостью реализовать по системе дропшиппинг . «Bazzilla» сокращает расстояние между покупателем и поставщиком. И чем больше участников в представленной системе, тем выгоднее каждому из них.







Достаточно часто для поиска поставщиков используются дропшиппинг-сайты. Однако, к сожалению, не все они являются качественными. Вы можете столкнуться с мошенниками, которые за доступ к базе производителей попросят вас заплатить, но при этом вы не получите ни контактов, ни своих денег обратно. Также вам могут предоставить доступ к поставщикам, которые уже у многих посредников находятся в черном списке. А это еще хуже, ведь пострадать могут ваши клиенты, которые получат низкокачественный товар, а еще ваша репутация, когда о вас напишут большое количество негативных отзывов. И тогда можно попрощаться с бизнесом. И вот чтобы такого не произошло, доверяйте только проверенным платформам. Давайте рассмотрим, в чем преимущества «Bazzilla»:







У нас самые популярные и лучшие поставщики для дропшиппинга, которые уже успели положительно зарекомендовать себя на рынке. Поэтому сотрудничать с нами выгодно и безопасно для всех сторон.

Как работает дропшиппинг?

После регистрации в системе «Bazzilla» с вами свяжется наш менеджер для уточнения всех подробностей. Кроме того, вы на базе платформы можете сразу создать онлайн-магазин. Далее вы добавляете выбранные товары в ассортимент своего магазина. После того, как покупатель сделает у вас заказ, вам нужно будет оформить покупку данного продукта у поставщика. Для этого вам нужно отправить информацию о купленной единице и контактные данные поставщику.







Платформа позволяет отслеживать все эти этапы в режиме онлайн, чтобы вы могли держать ситуацию под контролем. Затем сам поставщик занимается упаковкой продукции от имени вашего онлайн-магазина, и вы отправляете товар прямиком клиенту на указанный почтовый адрес.

Дропшиппинг-поставщики в Украине, которые успели зарекомендовать себя положительно и активно сотрудничают с нашей платформой, быстро закрывают сделку, поэтому ваши клиенты смогут получить свой товар в кратчайший срок.

Также недавно был запущен B2B маркетплейс в рамках основного проекта, ознакомиться с работой которого вы можете на нашем официальном веб-ресурсе.