В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник раскритиковал слова депутата от партии "Слуга народа" Галины Янченко, которая назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными".



Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, и она "объездила всю Донецкую область".



"Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня красивые и ухоженные пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях", - прокомментировал РИА Новости высказывание Мирошник.



Представитель ЛНР подчеркнул, что на кладбищах ЛНР и ДНР похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. По мнению Мирошника, некоторые из "убийц этих детей" приходят в студии украинских телеканалов.



"Их мужья и, возможно, они сами создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в наших детей, и так хотели, чтобы наши дети были "немытыми и нечесаными", но не вышло! И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие "оговорки", вскрывающие истинные мысли и чувства", - дополнил представитель республики.



Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 стали инвалидами. Глава ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что до сих пор дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения, вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов ВС Украины.

