МИД Польши оценил слова Лукашенко об управлении протестами из-под Варшавы

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об управлении протестами в стране из центра под Варшавой являются абсурдом, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.



Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за границы, в том числе из специального центра, расположенного под Варшавой через Telegram-каналы.



"Это абсурдные инсинуации", - сказал Рау, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше", - сказал министр.



"В этом нет ничего нового. Сложно даже посвящать этому много внимания", - заключил глава МИД.



Рау напомнил, что относится к поколению поляков, которое принимало участие в деятельности "Солидарности" и борьбе с коммунистическим режимом. "Тогда нас тоже обвиняли в том, что "Солидарностью" управляют извне", - рассказал он.



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

