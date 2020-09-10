Черновецкий через суд требует у Кабмина внести закон о русском языке

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск, касающийся Кабинета министров. Истец требует у правительства внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК на сайте ведомства.



"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет министров Украины. Среди требований иска - признать противоправной бездействие правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - отметили в суде.



Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

