Apple изменила дату презентации нового iPhone 12

Американская компания Apple назвала дату сентябрьской презентации - она состоится 15 сентября в онлайн-формате. На ней представят новые умные часы Apple Watch, свежую версию операционной системы iOS 14 и другие новинки. Однако смартфон iPhone 12, который должны были показать на этой презентации, представят в октябре.



Традиция Apple презентовать новые девайсы в первой половине сентября не прерывается уже восемь лет. Она пройдет в онлайн-режиме.



Так, новый глава Apple по маркетингу Грег Джосвиак поделился анимированным приглашением в своем Twitter-аккаунте. "Увидимся через неделю!" - написал он.



По мнению корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, 15 сентября покажут новые Apple Watch 6 и новый iPad, однако не новый смартфон. "Мне сказали, что анонса iPhone не будет до октября. Скорее всего, (презентация) будет посвящена iPad и Apple Watch", - написал он в своем Twitter.

