Кабмин запретил въезд иностранцев на Украину транзитом

Кабинет министров Украины внес изменения в список исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook. Согласно новым правилам, отменяется норма, предусматривавшая возможность въезда в страну иностранцев, направлявшихся по территории Украины транзитом.

Под исключения запрета на въезд подпадают лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины.



Правовой статус ребенка присваивается лицам до достижения совершеннолетия.



Если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины до 28 сентября закрыл границы для иностранных граждан.



Ограничение не затрагивало лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

